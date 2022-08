Heidelberger Druck: Er sieht noch reichlich Potenzial!

Bis in den Januar hinein war die Aktie von Heidelberger Druck im Höhenflug. Auf bis zu 3,14 Euro waren die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers im Xetra-Handel gestiegen, insbesondere aufgrund des Erfolgs im Nebensegment der Wallboxen für Elektroautos. Nach einem holprigen Start in den August, notiert die Heidelberg-Aktie nur noch bei 1,48 Euro, daran änderte auch ein in der Vorwoche bekanntgegebener Millionenauftrag… Hier weiterlesen