Heidelberger Druck-Aktie: Eine Analyse des aktuellen Zustands

Die Heidelberger Druckmaschinen AG, oft als eher gediegen eingestuft, setzte letzten Freitag unerwartete Akzente. Diese ließen die Aktie zeitweise auf den Spitzenplatz im SDax klettern.

Überblick über das letzte Quartal von Heidelberger Druck

Was genau ist passiert? Am vergangenen Freitag legte das Unternehmen seine Bilanz für das abgeschlossene Jahresviertel (1. Geschäftsquartal 2023/24) vor. Trotz makroökonomischer Herausforderungen konnte sich der Traditionsbetrieb durchsetzen und seinen Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni um 2,6 Prozent auf 544 Millionen Euro steigern.

Doch besonders auffällig war der Gewinnsprung – das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um beeindruckende 75 Prozent auf 45 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge, ein Indikator für die betriebliche Profitabilität,...