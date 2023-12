Heidelberger Beteiligungsholding Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Der Blick auf die weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie zeigt, dass die Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle spielt. Für Heidelberger BeteiligungsNeutraling ergibt sich dabei ein neutraler Gesamteindruck. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Heidelberger BeteiligungsNeutraling-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Heidelberger BeteiligungsNeutraling.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Heidelberger BeteiligungsNeutraling in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heidelberger BeteiligungsNeutraling-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 94,1 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 90 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung, da auch hier der gleitende Durchschnitt nahe am letzten Schlusskurs liegt.

Insgesamt wird die Heidelberger BeteiligungsNeutraling-Aktie sowohl aufgrund des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.