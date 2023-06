Heidelbergcement: Potenzial für Kurssteigerung auf 74,46 EUR

Laut Analysten ist die Heidelbergcement-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 74,46 EUR, was einem Anstiegspotenzial von +1,89% entspricht.

• Am 23.06.2023 legte die Aktie um +0,38% zu

• Heidelbergcements Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57

Gestern verzeichnete Heidelbergcement an der Börse eine Steigerung von +0,38%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +0,86%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

Obwohl nicht jeder Analyst mit dieser Entwicklung gerechnet hat zeigt sich allgemein eine eindeutig positive Stimmung.

Neben dem mittelfristigen Zielkurs gibt es auch weitere Bewertungen durch Bankanalysten: Vier davon empfehlen einen Kauf und elf bewerten sie als “Kauf”, aber ohne Euphorie. Der Großteil (13) beurteilt das Wertpapier als...