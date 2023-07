Heidelbergcement: Kursziel von 76,50 EUR eröffnet Investoren ein Kurspotenzial von +10,97%

Die Heidelbergcement-Aktie wurde laut Analysten bisher nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie ist bei 76,50 EUR angesetzt und würde damit ein Potenzial von +10,97% für Anleger eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Tage.

• Heidelbergcement legte am 11.07.2023 um +0,55% zu

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings bleibt mit 3,63 unverändert

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Heidelbergcement einen Anstieg um +0,55%. In den zurückliegenden fünf Tagen fielen die Ergebnisse jedoch um -6,59%, was auf eine pessimistische Marktlage hindeutet.

Insgesamt haben sich vier Bankanalysten positiv geäußert und empfehlen einen starken Kauf der Aktie. Zusätzlich sehen 13 weitere Experten das Potenzial zum Kauf der Aktien und elf Analysten raten...