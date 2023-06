Heidelbergcement: Kursziel von 74,46 EUR sieht realistisch aus

Laut den Analysten ist die Aktie von Heidelbergcement zurzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,51%. Das durchschnittliche Kursziel beträgt dabei 74,46 EUR. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung – nach der positiven Entwicklung der letzten Handelstage sehen einige Analysten nur noch begrenztes Potenzial.

• Heidelbergcement legte gestern um -0,77% zu

• Trend-Indikator Guru-Rating bleibt bei 3,57

• Über die Hälfte der Analysten empfehlen einen Kauf

Die Aktie des Zementherstellers verzeichnete gestern eine negative Entwicklung von -0,77%. Trotzdem bleibt der positive Trend der vergangenen Woche bestehen: Insgesamt konnte Heidelbergcement in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +3,56% verbuchen. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu...