Heidelbergcement: Das Kursziel liegt bei 76,50 EUR - ein Kurspotenzial von +5,69%.

Die Aktienbewertung von Heidelbergcement wird von Analysten als unangemessen niedrig angesehen. Derzeit befindet sich das wahre Kursziel um +5,69% über dem aktuellen Wert.

• Heidelbergcement: Am 19.07.2023 mit einem Anstieg von +0,36%

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 76,50 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,63

Am gestrigen Tag lag die Handelsentwicklung von Heidelbergcement am Finanzmarkt bei einem Anstieg von +0,36%. In den letzten fünf Handelstagen und einer vollständigen Handelswoche betrug der Anstieg insgesamt +0,19%. Somit scheint der Markt aktuell relativ neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Heidelbergcement beträgt derzeit 76,50 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt und falls sie Recht behalten sollten Investoren eine Chance auf eine Rendite in Höhe von +5,69%...