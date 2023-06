Heidelbergcement: Kursziel bei 74,46 EUR - Analysten sind optimistisch

Gestern verzeichnete die Aktie von Heidelbergcement am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,70%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis der vollständigen Handelswoche bei +0,32%, was für eine neutrale Stimmung spricht.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 74,46 EUR. Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten, hätte dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +8,35%.

Von insgesamt 30 Experten stufen vier die Aktie als starken Kauf ein und elf halten sie für kaufenswert. 13 Analysten geben ihr neutral das Rating “halten” während nur zwei zu einem Verkauf raten. Der Anteil der Optimisten liegt demnach bei +50%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57.