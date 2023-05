Heidelbergcement: Analysten sehen Kursziel bei 73,44 EUR

Die Aktie von Heidelbergcement konnte gestern eine leichte Aufwärtsbewegung verzeichnen und lag damit im positiven Bereich mit einem Plus von +0,38%. Die Entwicklung der letzten fünf Handelstage hingegen war rückläufig mit -3,14%. Der Markt scheint also aktuell eher pessimistisch zu sein.

Nicht so die Analysten in den Bankhäusern. Diese sind sich einig: Das wahre Kursziel von Heidelbergcement liegt bei 73,44 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies einen Anstieg um +7,37% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der schwachen Kursentwicklung in letzter Zeit.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere zehn sehen sie als guten Kauf an. Vierzehn Experten halten es für angemessen, die Position beizubehalten (“halten”). Nur zwei Analysten raten zum Verkauf. Insgesamt zeigen sich...