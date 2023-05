Heidelbergcement: Analysten sehen Kursziel bei 73,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Die Aktie von Heidelbergcement hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -2,71% hingelegt. Damit scheint der Markt momentan eher pessimistisch gegenüber dem Unternehmen eingestellt zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Kursziel von Heidelbergcement bei 73,44 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie ein Potenzial für Investoren von +8,70%.

Vier Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere vier sehen sie zwar optimistisch aber nicht euphorisch. Mit einer neutralen Bewertung haben sich 14 Experten positioniert und nur zwei Analysten halten einen Verkauf der Aktien für angemessen.

Das Guru-Rating ist unverändert geblieben und liegt weiterhin bei einem Wert von 3,53.

Zusammenfassend lässt...