Heidelbergcement: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,73%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Heidelbergcement-Aktie eine Kursentwicklung von -0,45%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf -3,35%, was den Markt pessimistisch stimmt. Doch laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel bei 76,50 EUR angesetzt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +8,73% vorhanden.

• Gestern: Heidelbergcement mit -0,45%

• Kursziel bei 76,50 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,63

Vier Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und 13 weitere als Kauf. Elf Experten nehmen eine neutrale Position ein und zwei empfehlen einen Verkauf. Insgesamt sind demnach +56,67% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil bei 3,63 Punkten. Trotz schwacher Trendentwicklung in letzter Zeit gibt es also Hoffnung für Investoren in die Heidelbergcement-Aktie.