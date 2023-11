Heidelberg Pharma Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Heidelberg Pharma betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Heidelberg Pharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls an, dass Heidelberg Pharma weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 60,32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Heidelberg Pharma derzeit auf 3,73 EUR, während der Aktienkurs bei 2,72 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,08 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 3,02 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -9,93 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Heidelberg Pharma beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 3,35 %. Diese Differenz von 3,35 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 50,89 Prozent erzielt, was 68,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -18,62 Prozent, und Heidelberg Pharma liegt aktuell 69,51 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.