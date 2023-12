Heidelberg Pharma Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Heidelberg Pharma-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt bei 3,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,82 EUR liegt, was einer Differenz von +6,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 3,03 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Differenz von +26,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Heidelberg Pharma-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividendenpolitik schneidet Heidelberg Pharma jedoch weniger gut ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 0, was einer negativen Differenz von -3,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie stehen nicht positiv. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Heidelberg Pharma ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung verliehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine starke Performance der Heidelberg Pharma-Aktie. Mit einer Rendite von 50,89 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft das Unternehmen deutlich den Durchschnitt der Biotechnologie-Branche (-9,95 Prozent) und des Gesundheitspflege-Sektors (-9,55 Prozent). Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.