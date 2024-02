Heidelberg Pharma Aktie: Was macht der Markt?

Heidelberg Pharma übertrifft den Branchendurchschnitt um 60,5 Prozent

Das Biotechnologieunternehmen Heidelberg Pharma hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 50,89 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien in der Branche im Durchschnitt um -9,61 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +60,5 Prozent im Branchenvergleich für Heidelberg Pharma. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, die um 61,53 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Heidelberg Pharma in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,07 EUR deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -9,44 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,34 EUR übertrifft den letzten Schlusskurs von 3,07 EUR um -8,08 Prozent. Basierend auf diesen Indikatoren erhält Heidelberg Pharma eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass Heidelberg Pharma momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Heidelberg Pharma, wobei die starke Performance im Vergleich zur Branche hervorsticht, während die technische Analyse und der Sentiment-Index auf gemischte Signale hindeuten.