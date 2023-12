Heidelberg Pharma Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp":

Das Anleger-Sentiment für Heidelberg Pharma war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Dies basiert auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, das insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Heidelberg Pharma führte.

Die Dividendenrendite für Heidelberg Pharma liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Heidelberg Pharma zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergab dagegen, dass Heidelberg Pharma auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für Heidelberg Pharma bei 3,61 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 3 EUR, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt.

Insgesamt erhält Heidelberg Pharma also basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Dividendenrendite, dem RSI und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.