Heidelberg Pharma Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Heidelberg Pharma in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da die Häufigkeit der Beiträge zu Heidelberg Pharma abgenommen hat und das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 32,42 und zeigt somit an, dass Heidelberg Pharma weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Heidelberg Pharma.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Heidelberg Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 3,59 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (3,66 EUR) weicht somit um +1,95 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Heidelberg Pharma-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent und liegt damit 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 3,66). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Heidelberg Pharma-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.