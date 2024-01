Heidelberg Pharma Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Heidelberg Pharma untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Heidelberg Pharma diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für Heidelberg Pharma als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 25 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Heidelberg Pharma daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite für Heidelberg Pharma beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse erhält Heidelberg Pharma eine "Neutral"-Bewertung für den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, während der Schlusskurs am letzten Handelstag um 4,47 Prozent gestiegen ist. Im Hinblick auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Heidelberg Pharma also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.