Heidelberg Materials wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann festgestellt werden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Heidelberg Materials-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Heidelberg Materials-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Heidelberg Materials eine Rendite von 40,66 Prozent erzielt hat, was mehr als 57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,05 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Heidelberg Materials mit 56,72 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Heidelberg Materials als unterbewertet, da das KGV mit 8,44 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien", der 93,18 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Heidelberg Materials eine Rendite in Höhe von 3,13 % erzielt werden, was 2,13 Prozentpunkte geringer ist als der Branchendurchschnitt der Baumaterialien. Aufgrund der niedrigeren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens somit die Bewertung "Schlecht".