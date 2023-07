Heidelberg Materials: Überdurchschnittliches Kursziel von 76,50 EUR

Die Aktie des Werkstoffherstellers Heidelberg Materials hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von insgesamt +5,90% hingelegt und damit gestern am Markt ein Plus von +1,72% erzielt. Doch wie bewerten Bankanalysten die aktuelle Situation?

Das mittelfristige Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie liegt bei überdurchschnittlichen 76,50 EUR (+2,46%). Von insgesamt 30 Analysten empfehlen vier Experten einen Kauf und weitere 13 das Rating “Kauf” – somit sind insgesamt 56,67% optimistisch gestimmt. Elf Analysten vergeben das Rating “halten”, während zwei Experten die Aktie zum Verkauf empfehlen.

Zusätzlich kann das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” mit einem Wert von 3,63 als stabil beurteilt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Derzeit sehen die Bankanalysten großes Potenzial für Investoren...