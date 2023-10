Heidelberg Materials: Ein Potenzial von 15,55% auf das Kursziel von 82,62 EUR

Das vergangene Jahr war für die Aktie von Heidelberg Materials geprägt durch eine volatile Performance. Die jüngste Entwicklung hat jedoch bei den Analysten unterschiedliche Meinungen hervorgerufen.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie ein Minus von -0,69%, was sich in einer wöchentlichen Entwicklung von -4,03% widerspiegelt. Der Markt scheint aktuell pessimistisch gestimmt zu sein.

Dennoch gehen Bankanalysten im Durchschnitt davon aus, dass die Heidelberg Materials-Aktie mittelfristig ein Kurspotenzial bis zu +15,55% bietet und somit das Zielkursziel bei 82,62 EUR erreicht werden kann.

Fünf Analysten bezeichnen die Aktie als einen starken Kauf und elf weitere empfehlen ebenfalls zum Kauf mit optimistischer Einschätzung. Nur einer der Experten rät zum Verkauf der Wertpapiere. Insgesamt sind damit über +57% der...