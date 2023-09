Heidelberg Materials: Potenzial von +13,90% laut Analysten – Kursziel bei 82,62 EUR

Die Aktie von Heidelberg Materials hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend aufgezeigt und eine Kursentwicklung von insgesamt +1,23% hingelegt. Am gestrigen Tag betrug die positive Kursveränderung immerhin noch +0,75%. In Anbetracht dieser Entwicklungen scheint der Markt aktuell relativ optimistisch zu sein.

Wie sehen aber die Bankanalysten das? Laut deren Einschätzung ist die Aktie momentan unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial auf. Das durchschnittliche Kursziel für Heidelberg Materials liegt demnach bei 82,62 EUR. Wenn sich dies bewahrheitet, eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von +13,90%.

Aktuell empfehlen 28 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,66 unverändert.

Zusammenfassung:

