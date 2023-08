Heidelberg Materials: Potenzial von +12,32%

Die Aktie von Heidelberg Materials verzeichnete am 25.08.2023 eine Kursentwicklung von -0,19%. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt das Minus sogar -2,67%, was auf einen pessimistischen Markt hindeutet.

Dennoch sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 82,62 EUR für die Aktie von Heidelberg Materials. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich daraus ein Potenzial von +12,32% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen vier Analysten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere halten das Rating “Kauf”. Dreizehn Experten setzen dagegen auf “halten” und nur einer rät zum “Verkauf”. Somit sind immer noch über die Hälfte (53,33%) aller Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator Guru-Rating bleibt...