Heidelberg Materials: Potenzial für eine Kurssteigerung von +17,08%

Die Aktie von Heidelberg Materials wurde laut Analystenmeinungen bisher nicht ordnungsgemäß bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 85,68 EUR. Gestern hat das Unternehmen einen leichten Rückgang am Markt um -0,11% verzeichnet und in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +1,87%. Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Aktie mittelfristig ihr Ziel erreichen wird und damit Investoren ein potenzielles Kurspotenzial von +17,08% eröffnet.

• Am 11.10.2023 ist der Anteil um -0,11% gesunken

• Das aktuelle Kursziel beträgt 85,68 EUR

• Laut Guru-Rating bleibt die Bewertung stabil bei 3,71

Von den befragten Analysten halten fünf Experten die Aktie für einen starken Kauf und elf weitere empfehlen sie als Kauf. Elf Experten positionieren sich neutral mit einer Halte-Bewertung während nur noch einer zum Verkauf rät –...