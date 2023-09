Heidelberg Materials: Kursziel von 82,62 EUR – Aktie unterbewertet

Die Aktie von Heidelberg Materials verlor am gestrigen Tag an der Börse 0,20%. In den letzten fünf Handelstagen erreichte sie eine negative Entwicklung von insgesamt -3,72%, was auf pessimistische Tendenzen des Marktes hinweist. Trotzdem sind Experten überzeugt davon, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

• Heidelberg Materials sank um -0,20% am 06.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 82,62 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,66

Laut Analysten hat die Heidelberg Materials-Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +15,52% mit einem aktuellen Kursziel von 82,62 EUR. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung aufgrund der jüngsten negativen Entwicklung.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktien und zwölf weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwölf weitere haben sich für das Rating “halten” entschieden und...