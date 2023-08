Heidelberg Materials: Kursziel bei 82,62 EUR

Die Aktie von Heidelberg Materials wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 82,62 EUR und somit +8,97% über dem aktuellen Kurs.

• Am 07.08.2023 verzeichnete Heidelberg Materials eine negative Kursentwicklung von -0,76%

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,63 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus von +1,58% verbuchen und zeigt einen positiven Trend. Die Bankanalysten sind sich jedoch nicht alle einig in ihrer Bewertung.

Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwölf Experten sie als Kauf einschätzen bleiben dreizehn weitgehend neutral mit einer ‘halten’-Bewertung. Ein einziger Analyst ist der Meinung, dass es Zeit ist zu verkaufen.

Das Guru-Rating für Heidelberg Materials bleibt konstant auf dem Niveau...