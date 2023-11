Heidelberg-Materials-Konkurrent CRH verkauft Europa-Kalkgeschäft

DUBLIN (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern CRH veräußert sein europäisches Kalkgeschäft an das britische Steinbruchunternehmen SigmaRoc. Der Deal habe einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro), teilte der Konzern am Mittwoch in Dublin mit. Er werde voraussichtlich 2024 in drei Phasen abgeschlossen, die Kalkaktivitäten in Deutschland bereits Anfang des Jahres.

Der Geschäftsbereich des Konkurrenten von Heidelberg Materials umfasst 16 Betriebsstätten unter anderem in Irland, Großbritannien, Deutschland, Tschechien und Polen. Das kombinierte Geschäft erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 610 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug rund 137 Millionen US-Dollar./lfi/men/tih