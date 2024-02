Heidelberg-Materials-Chef: 'Ein Aufsplitten der Firma ist keine Option'

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) will seine Geschäftsstruktur beibehalten. "Es gibt keine Überlegung, die Firma regional aufzustellen", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Ein Aufsplitten der Firma sei keine Option. Der Schweizer Konkurrent Holcim will das Nordamerikageschäft als unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse bringen.

Derweil will Heidelberg Materials weiter über Zukäufe wachsen. "Unser Akquisitionshunger ist groß", sagte von Achten. Es gebe genügend zu kaufen, aber Zukäufe müssten die Kriterien erfüllen. Dabei seien vor allem die USA interessant. Bei Übernahmen sei das Unternehmen auf kleinere und mittlere Deals fokussiert. Einen größeren Zukauf schloss von Achten aber nicht aus, aber ein Deal ab vier Milliarden Euro sei finanziell schwierig darzustellen./mne/jha