Heidelberg Materials-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Heidelberg Materials liegt bei 41,87, was eine neutrale Situation bedeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Heidelberg Materials 57,92 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Heidelberg Materials verläuft derzeit bei 75,35 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 86,82 EUR liegt, was einer Überperformance von +15,22 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +3,67 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Heidelberg Materials. Die Diskussionsintensität hat sich erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch negativ zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.