Heidelberg Materials: Analysten sehen Kurspotenzial bei +15,49%

Heidelberg Materials’ Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen -3,69% verloren und am gestrigen Tag eine weitere Abwärtsbewegung von -0,17% vollzogen. In Anbetracht dessen zeigt sich der Markt momentan eher skeptisch.

Das mittelfristige Kursziel von Heidelberg Materials liegt jedoch bei 82,62 EUR, was einem Potenzial von +15,49% entspricht. Die Meinungen der Bankanalysten sind diesbezüglich geteilt: Während 4 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 12 das Rating “Kauf” geben, raten 12 Experten dazu die Position zu halten. Nur ein einziger Analyst empfiehlt einen Verkauf.

Somit bleibt der Anteil der optimistischen Analysten weiterhin hoch (+55,17%). Das Guru-Rating für Heidelberg Material hat ebenfalls mit einer Bewertung von 3,66 seine Stabilität bewiesen.