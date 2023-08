Heidelberg Materials: Analysten sehen +7,80% Kurspotential - Kursziel 82,62 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Heidelberg Materials eine positive Kursentwicklung von +1,40%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich allerdings ein leichter Abwärtstrend. Die Bankanalysten sind jedoch weiterhin optimistisch und setzen das mittelfristige Kursziel bei 82,62 EUR an.

• Aktuelle Entwicklung: Heidelberg Materials steigt um +1,40%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 82,62 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,63

Ein Anstieg auf dieses Niveau würde Investoren ein Potential von +7,80% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während vier Analysten der Meinung sind die Aktie sei ein starker Kauf und zwölf weitere empfehlen einen Kauf (Rating “Kauf”), halten sich 13 Experten neutral (Bewertung “halten”). Nur einer der befragten Analysten gibt empfehlenswertes Rating “Verkauf” für diese...