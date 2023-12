Heidelberg Materials Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zur Branche "Baumaterialien" beträgt das aktuelle KGV von Heidelberg Materials 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 115 darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Heidelberg Materials eine beeindruckende Performance von 43,98 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,83 Prozent, was bedeutet, dass Heidelberg Materials im Branchenvergleich um +37,15 Prozent outperformt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite des "Materialien"-Sektors von 6,83 Prozent liegt Heidelberg Materials mit einer Überperformance von 37,15 Prozent deutlich darüber. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Allerdings hat Heidelberg Materials mit einer Dividendenrendite von 3,51 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,86 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt -2,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Heidelberg Materials eine mittlere Aktivität in den Diskussionen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.