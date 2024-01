Heidelberg Materials Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Heidelberg Materials-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 52. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine überverkaufte Situation an, wodurch das Wertpapier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist die Heidelberg Materials derzeit positiv einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 72,27 EUR, während der Aktienkurs bei 81,18 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls eine positive Abweichung von +8,81 Prozent, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Heidelberg Materials weist ein KGV von 8,26 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 102,44. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt hingegen ein weniger positives Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristig negatives Stimmungsbild. Die Aktivität und die Stimmungsänderung werden als unterdurchschnittlich und negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein gemischtes Bild für die Heidelberg Materials-Aktie, mit positiven Signalen aus der technischen und fundamentalen Analyse, aber einem negativen langfristigen Stimmungsbild.