Heidelberg Materials: Aktie momentan unterbewertet - Kursziel von 82,62 EUR

Trotz einer Kursentwicklung von -0,16% gestern an der Börse hat Heidelberg Materials in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,58% verzeichnet. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 82,62 EUR liegt. Somit bieten sich Investoren aktuell eine Chance auf ein Gewinnpotential in Höhe von +12,56%.

Von den insgesamt 29 Analysten empfehlen 4 die Aktie als starkem Kauf und weitere 12 als Kauf. Eine neutrale Bewertung wird von weiteren zwölf Experten gegeben und nur einer ist der Meinung die Aktie sei zum Verkauf geeignet.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,66 unverändert positiv.

Die Stimmung unter den Analysten ist also größtenteils optimistisch (+55,17%) bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Zusammenfassend lässt...