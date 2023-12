Heidelberg Materials Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Heidelberg Materials Aktie: Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,51 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,86 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Heidelberg Materials Aktie bei 70,96 EUR. Der Aktienkurs selbst ging bei 79,92 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von +12,63 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 71,87 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +11,2 Prozent. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberg Materials bei 7 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt ein KGV von 11,5. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Heidelberg Materials überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt acht positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Heidelberg Materials Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite und die fundamentale Bewertung zwar nicht mit dem Branchendurchschnitt mithalten kann, jedoch in der technischen Analyse und in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.