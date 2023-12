Heidelberg Materials Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von Heidelberg Materials hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 57,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -5,61 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Heidelberg Materials eine Outperformance von +62,84 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. In Bezug auf den gesamten "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Heidelberg Materials um 62,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Heidelberg Materials ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Heidelberg Materials von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Die Redaktion hat zudem 5 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Was die Dividende betrifft, weist Heidelberg Materials derzeit eine Dividendenrendite von 3,51 % aus. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Baumaterialien") von 5,29 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Heidelberg Materials mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,26 auf Basis der heutigen Notierungen um 92 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (102,53). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

