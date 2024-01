Heidelberg Materials Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Heidelberg Materials-Aktie hat aus charttechnischer Sicht eine positive Entwicklung genommen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 73,51 EUR und der aktuelle Kurs beträgt 83,66 EUR, was einer Abweichung von +13,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 78,86 EUR über dem aktuellen Kurs (+6,09 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Heidelberg Materials-Aktie eine Rendite von 57,24 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,35 Prozent, wobei Heidelberg Materials mit 70,59 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Heidelberg Materials-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (53,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (41,75 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,26, was 91 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche (90). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.