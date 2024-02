Heidelberg Materials Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Heidelberg Materials beträgt 84,96, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 54,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Heidelberg Materials beträgt 3,13 Prozent, leicht unter dem Mittelwert von 3,15 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung ist grundsätzlich positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmungsanalyse ergibt eine "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die bestätigten Handelssignale, die mehrheitlich in die "Gut"-Richtung zeigen.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Baumaterialien"-Branche hat Heidelberg Materials in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +58,46 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.