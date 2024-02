Heidelberg Materials Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Dividendenrendite für Heidelberg Materials beträgt derzeit 3,13 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 3,15 Prozent liegt. Aufgrund dieser Zahlen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Heidelberg Materials in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -17,8 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,46 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Heidelberg Materials derzeit bei 74,66 Euro liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 82,68 Euro verzeichnet. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,74 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 82,47 Euro, was einen Abstand von +0,25 Prozent bedeutet und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.