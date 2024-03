Heidelberg Materials Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt ein neutrales Bild von Heidelberg Materials in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Heidelberg Materials daher neutral eingestuft. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält Heidelberg Materials von der Redaktion ein neutrales Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,13 Prozent, was 2,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Heidelberg Materials eine schlechte Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Relation der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Heidelberg Materials liegt bei 35,84, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Heidelberg Materials daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Heidelberg Materials mit einer Rendite von 40,66 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -16,66 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Heidelberg Materials ein gutes Rating in dieser Kategorie.