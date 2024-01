Heidelberg Materials Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Heidelberg Materials beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien", die im Durchschnitt ein KGV von 10 haben, darauf hindeutet, dass Heidelberg Materials aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion gibt der Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Eine weitere Einschätzung zur Aktie liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei ergab die Analyse, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Heidelberg Materials.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Heidelberg Materials ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 52,05, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Heidelberg Materials mittlerweile bei 72,27 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 81,18 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 74,61 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +8,81 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.