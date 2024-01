Heidelberg Materials Aktie: In Lauerstellung

Heidelberg Materials wird auf fundamentalbasis als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,26, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 90,37 entspricht. Daher erhalten sie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Heidelberg Materials liegt derzeit bei 52,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihr ein "Neutral"-Rating zugewiesen. Der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Was die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie als positiv bewertet. Der Kurs liegt 15,05 Prozent über dem GD200 und 7,95 Prozent über dem GD50, was auf ein insgesamt "Gut"-Signal hindeutet.

Insgesamt wird Heidelberg Materials in Bezug auf fundamentale, technische und Sentiment-Analysen als "Neutral" oder "Gut" bewertet.