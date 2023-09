Heidelberg Materials-Aktie: Nach Konso kaufen?

Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) war im ersten Halbjahr mit Kurszuwächsen von über +40% bester Wert im DAX. In den vergangenen Wochen ist das Papier in eine Konsolidierung übergegangen und im September unter die 50-Tage-Linie (SMA50) gefallen. Anleger fragen sich nun, ob weiterhin Potenzial in der Aktie steckt?