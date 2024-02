Heidelberg Materials Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Heidelberg Materials in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde deutlich häufiger diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Heidelberg Materials in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse zeigt, dass es 0 Schlecht- und 6 Gut-Signale gab, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Heidelberg Materials-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (46,94) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Heidelberg Materials.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,66 Prozent erzielt, was 58,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.