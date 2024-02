Heidelberg Materials Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Für Heidelberg Materials liegt der RSI bei 30,26, was auf eine "Neutral" Situation hindeutet, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Heidelberg Materials mit 3,13 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (5,25 %) auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie bei 73,89 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 85,24 EUR (+15,36 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (80,25 EUR) weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Heidelberg Materials bei 8,44, was unter dem Branchendurchschnitt von 91 % liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.