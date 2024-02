Ocean One Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Aktie von Ocean One schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 1,98 Prozentpunkte (4,76 % gegenüber 6,74 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ocean One führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,71 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Ocean One in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Ocean One bei 1,15 HKD und ist damit inzwischen +5,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +36,9 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.