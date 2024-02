Heidelberg Materials Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Aktienkurs von Heidelberg Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 57,45 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" liegt bei -16,79 Prozent, was bedeutet, dass Heidelberg Materials aktuell 57,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Heidelberg Materials von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat außerdem 8 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was ebenfalls zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Heidelberg Materials derzeit als "Gut" eingestuft werden kann. Der GD200 liegt bei 74,39 EUR, während der aktuelle Kurs bei 83,64 EUR um +12,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 81,82 EUR weist auf eine "Neutral"-Bewertung hin, was insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberg Materials 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" eine Unterbewertung darstellt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.