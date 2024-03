Heidelberg Materials Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Dividendenrendite von Heidelberg Materials beträgt 3,13 Prozent, was 2,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,49 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberg Materials bei 8,44 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 95,19. Dies ergibt eine Unterbewertung von 91 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse übertrifft Heidelberg Materials die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Materialien" um 40,66 Prozent, was 57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete dagegen eine durchschnittliche Rendite von -16,66 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier hält Heidelberg Materials mit 57,32 Prozent deutlich mit einer positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was darauf hindeutet, dass es aus dem Fokus der Anleger gerückt ist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Heidelberg Materials-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.