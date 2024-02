Heidelberg Materials Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Anzahl der Bewegungen. Der RSI der Heidelberg Materials liegt bei 30,26, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird ebenfalls als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Heidelberg Materials. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über Heidelberg Materials ist deutlich geringer als normal, was auf ein abnehmendes Interesse hinweist und zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Heidelberg Materials in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Dabei zeigten sich 0 schlechte und 8 gute Signale, was zu einer insgesamt guten Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Heidelberg Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,66 Prozent erzielt, was 55,65 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -14,99 Prozent, wobei Heidelberg Materials aktuell 55,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.