Heidelberg Materials Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Heidelberg Materials übertrifft die Branche um 55,43 Prozent

Heidelberg Materials hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -14,77 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +55,43 Prozent im Branchenvergleich für Heidelberg Materials. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,77 Prozent, wobei Heidelberg Materials um 55,43 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird Heidelberg Materials gegenüber dem Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,44 gehandelt, was einen Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,17 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Heidelberg Materials festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Heidelberg Materials beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,13 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (3,15) für diese Aktie. Daher erhält Heidelberg Materials für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Heidelberg Materials sich in verschiedenen Bereichen gut positioniert hat und daher positive Bewertungen erhält.