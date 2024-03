Heidelberg Materials Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Heidelberg Materials übertrifft die Branche um fast 58%

Heidelberg Materials hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 42,22 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -15,68 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +57,91 Prozent im Branchenvergleich für Heidelberg Materials. Auch im "Materialien"-Sektor konnte das Unternehmen eine beachtliche Überperformance von 57,91 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Unterbewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberg Materials beträgt aktuell 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" mit einem durchschnittlichen KGV von 97, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Positive charttechnische Bewertung

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 76,62 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 92,58 EUR lag, was einer Abweichung von +20,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs mit 85,92 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Heidelberg Materials also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Niedrigere Dividendenrendite im Vergleich zur Branche

Die Dividendenrendite von Heidelberg Materials liegt bei 3,13 Prozent, was 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Rendite wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich, dass Heidelberg Materials in verschiedenen Bereichen eine positive Performance aufweist, jedoch bei der Dividendenrendite hinter dem Branchendurchschnitt zurückfällt. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.

Heidelberg Materials kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Heidelberg Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Heidelberg Materials-Analyse.

